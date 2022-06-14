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Власти Херсонщины объявили регион безвозвратно российским

11:00
  • вторник
  • 14 июня 2022

Херсонская область Украины находится под контролем ВС России

Херсонская область фактически уже является безвозвратно российским регионом. Такое заявление во вторник, 14 июня, сделал заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
Жители Херсона получили первые российские паспорта

По словам чиновника, необходимо "перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо".

Стремоусов также объявил, что Херсонская область была освобождена российскими военными практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Херсонской области объявили, что в регионе пройдет референдум для решения вопроса о возможном присоединении к России. При этом ранее в администрации Херсонщины заявляли о решении не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает. В качестве примера в регионе привели Крым.

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