Власти Херсонщины объявили регион безвозвратно российским

Херсонская область Украины находится под контролем ВС России

Херсонская область фактически уже является безвозвратно российским регионом. Такое заявление во вторник, 14 июня, сделал заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, необходимо "перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо".

Стремоусов также объявил, что Херсонская область была освобождена российскими военными практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Херсонской области объявили, что в регионе пройдет референдум для решения вопроса о возможном присоединении к России. При этом ранее в администрации Херсонщины заявляли о решении не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает. В качестве примера в регионе привели Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"