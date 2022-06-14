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Нефтехимический завод загорелся в Башкирии

11:05
  • вторник
  • 14 июня 2022

Есть жертвы

Трое рабочих пострадали при пожаре в одном из цехов Стерлитамакского нефтехимического завода. Сообщается также о жертвах.

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"14 июня 2022 года в 11:30 (09:30 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на объекте АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" по адресу: г. Стерлитамак, ул. Техническая, произошел выброс пламени в одном из цехов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным экстренных служб, погиб мужчина 1963 года рождения. Еще три человека пострадали. Все они госпитализированы в больницу Стерлитамака, передает ТАСС.

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