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Генсек ООН объявил о разрушении энергетического баланса в мире

11:56
  • вторник
  • 14 июня 2022

Это подтверждают события на Украине

Мировое сообщество сталкивается с климатическим хаосом, энергетический баланс сломан. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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В обращении к участникам Австрийского мирового саммита Гутерриш отметил, что энергетический кризис, который усугубился из-за конфликта на Украине, продемонстрировал опасное удвоение потребления ископаемого топлива со стороны крупнейших экономик.

По мнению генсека ООН, если бы мир раньше широко вкладывался в возобновляемую энергию, мы бы не так драматически зависели от нестабильности на рынках ископаемого топлива.

Гутерриш также отметил, что более дешевые и надежные варианты уже доступны в виде энергии солнца и ветра. Цена солнечной энергии и батарей снизилась на 85% за последнее десятилетие. Цена ветряной энергии упала на 55%, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что экономика стала заложницей политики, и миру приходится расплачиваться за допущенные ошибки. Уже можно наблюдать, как введенные против нашей страны рестрикции "бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее". Ошибки многих государств проявляются в начинающемся продовольственном кризисе.

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