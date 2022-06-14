В Конгрессе США встревожились опустошением нефтяных резервов страны

Власти не предлагают решение проблемы, считают конгрессмены

Члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон обратились к министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выразив тревогу относительно нефтяных резервов государства.

Речь идет о Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) и Северо-восточном резерве топочного мазута (NEHHOR).

Конгрессмены заявили, что министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы в преддверии ноябрьских выборов, однако не в состоянии разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов.

По подсчетам политиков, к 2031 году запасы нефти в хранилищах SPR сократятся с 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн, а это означает, что администрация Байдена позволяет странам ОПЕК, России и Китаю "получить рычаг геополитического давления на Соединенные Штаты", цитирует обращение RT.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы две трети населения США столкнутся с перспективой отключения электроэнергии. Американские СМИ отмечают, что нефть продолжит дорожать, "разумная оценка проводит черту в районе 130-150 долларов за баррель. Выше этого уровня начнется разрушение спроса, так как потребление станет бить по карману".

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