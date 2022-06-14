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С коронавирусом в России госпитализированы еще 708 человек

11:12
  • вторник
  • 14 июня 2022

Выявлено 2797 случаев

За сутки в России госпитализированы 708 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2797 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 142 человека, из них госпитализированы 119 пациентов.

Выздоровели за сутки 3324 человека. Скончался 61 заболевший.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18382380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380137 летальных исходов и 17801569 выписанных.

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