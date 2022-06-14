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Кабмин выделил 63 миллиарда рублей на горячее питание для школьников

11:30
  • вторник
  • 14 июня 2022

Им обеспечены 99% российских школ

Учащиеся младших классов 40 тысяч российских школ получают горячее питание. Это 99% от общего числа образовательных учреждений. В 2022 году на эти цели предусмотрено 63 миллиарда рублей, заявил премьер- министр Михаил Мишустин.

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"Регионы, которые создали необходимые условия в школах, получают субсидии из федерального бюджета. На текущий год предусмотрели на такие цели более 63 миллиардов рублей. Направим дополнительное финансирование еще 34 школам в четырех регионах", - сообщил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава правительства уточнил, что дополнительное финансирование получат школы Хабаровского края, Мурманской области, Бурятии и Крыма. По словам Мишустина, бесплатное горячее питание получают более 7,5 миллионов учеников младших классов, передает РИА Новости.

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