Российские ракетчики уничтожили "Калибрами" арсенал ВСУ

Ликвидированы три взвода РСЗО "Град"

Арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области уничтожен высокоточными ракетами "Калибр". Российские ракетчики и артиллеристы ликвидировали 280 районов сосредоточения сил противника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского Луганской Народной Республики. Также ракетные войска и артиллерия уничтожили более 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления и склад горючего в районе Константиновки, передает ТВЦ.

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