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Минобороны: националисты расстреляли в спину пытавшихся сдаться украинских солдат

11:59
  • вторник
  • 14 июня 2022

Погибли 32 человека

Жизни украинских солдат и бойцов территориальной обороны для властей Украины не значат ничего. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В качестве примера он привел случаи расстрела украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями. Так, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики более 30 солдат ВСУ приняли решение сложить оружие сдаться.

"Украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину", - сообщил Конашенков.

В результате расстрела погибли 32 украинских солдата.

Такими карательными операциями, считают в российском Минобороны, украинские власти пытаются остановить отступление и сдачу в плен военных на фоне провалов и деморализации войск.

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