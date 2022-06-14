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Бочкарёв: Начинается благоустройство территории вокруг второго вестибюля ТПУ "Окружная"

12:08
  • вторник
  • 14 июня 2022

Сам павильон готов на 80%

Начались работы по благоустройству территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

В рамках проекта планируется вымостить порядка 3,6 тыс. кв. метров плиткой из гранита, уложить 335 квадратных метров рулонного газона, высадить деревья и однолетние растения. Кроме того, рядом с вестибюлем появятся скамейки и другие малые архитектурные формы.

Бочкарев отметил, что через новый вестибюль можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе МЦД, находящейся на уровне земли, а также подняться по эскалаторам к платформе МЦК.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что металлический каркас входного павильона готов на 80%, во внутренних помещениях ведутся архитектурно-отделочные работы. Ранее был завершен монтаж трех 108-метровых эскалаторов.

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Проект вестибюля ТПУ "Окружная"
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