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Бизнесу предоставят субсидии за прием на работу беженцев

12:33
  • вторник
  • 14 июня 2022

В программу также войдет найм россиян, лишившихся работы из-за закрытия компании в России

Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году, а также беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, смогут рассчитывать на государственную поддержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Мишустин выразил надежду, что такие решения помогут людям быстрее находить работу, получать стабильный доход и в целом лучше адаптироваться к изменившимся условиям.

Субсидия, которую получат работодатели, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах", сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова рассказала главе государства, что особое внимание уделяют обеспечению прав беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Она назвала одной из приоритетных задач при работе с этими людьми их трудоустройство.

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