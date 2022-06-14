Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Понтифик призвал мир задуматься

Папа Римский Франциск, комментируя геополитическую ситуацию, выразил мнение, что "была объявлена третья мировая война".

Понтифик напомнил собственное заявление несколько лет назад о том, что "мы проживаем третью мировую войну по частям". Он призвал мир задуматься над тем, что происходит с человечеством, "которое пережило три мировые войны за столетие".

Конфликты кроме Украины наблюдаются также в Нигерии, Конго, Мьянме, однако, по словам Франциска, "никому до этого нет дела", однако это "бедствие", пишет La Stampa.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у России есть надежный ядерный щит для себя и своих союзников. Он "помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к Третьей мировой войне или каким-то еще иным проблемам".

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