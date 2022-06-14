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Поклонская назначена советником генпрокурора России

12:13
  • вторник
  • 14 июня 2022

Ранее она была уволена из Россотрудничества

Наталья Поклонская во вторник, 14 июня, заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Как написала Поклонская в своем Telegram, в связи с новым назначением она прекращает ведение страниц в социальных сетях и какую-либо публичную деятельность, поскольку теперь она будет заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре".

Чиновница заранее поблагодарила каждого человека за поддержку и интерес к ее службе, заявив, что знает — "будет много добрых пожеланий".

Представителей средств массовой информации Поклонская направила за комментариями в пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

13 июня стало известно, что Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества, на которую была назначена в феврале 2022 года. До этого в течение трех с половиной месяцев она была послом России в Кабо-Верде. С 2016 по 2021 год Поклонская являлась депутатом Госдумы России. До того она занимала должность прокурора Крыма.

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Наталья Поклонская
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