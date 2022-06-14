Поклонская назначена советником генпрокурора России

Ранее она была уволена из Россотрудничества

Наталья Поклонская во вторник, 14 июня, заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Как написала Поклонская в своем Telegram, в связи с новым назначением она прекращает ведение страниц в социальных сетях и какую-либо публичную деятельность, поскольку теперь она будет заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре".

Чиновница заранее поблагодарила каждого человека за поддержку и интерес к ее службе, заявив, что знает — "будет много добрых пожеланий".

Представителей средств массовой информации Поклонская направила за комментариями в пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

13 июня стало известно, что Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества, на которую была назначена в феврале 2022 года. До этого в течение трех с половиной месяцев она была послом России в Кабо-Верде. С 2016 по 2021 год Поклонская являлась депутатом Госдумы России. До того она занимала должность прокурора Крыма.

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