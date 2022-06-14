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Москвичей предупредили об опасной погоде

14:58
  • вторник
  • 14 июня 2022

Скоро начнется гроза

На столицу надвигается гроза. Раскаты грома в разных районах будут слышны уже через пару часов и продлится природное явление как минимум до полуночи, сообщает "ТВ Центр".

В связи с этим в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Дожди будут хоть и интенсивные, но кратковременные. Хотя с самого утра в столице пасмурно, солнце на небосклоне всё же иногда показывается. В городе тепло, до плюс 26, а по области и до 28.

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