Москвичей предупредили об опасной погоде

Скоро начнется гроза

На столицу надвигается гроза. Раскаты грома в разных районах будут слышны уже через пару часов и продлится природное явление как минимум до полуночи, сообщает "ТВ Центр".

В связи с этим в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Дожди будут хоть и интенсивные, но кратковременные. Хотя с самого утра в столице пасмурно, солнце на небосклоне всё же иногда показывается. В городе тепло, до плюс 26, а по области и до 28.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"