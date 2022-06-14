Собянин: в Москве завершена реконструкция сразу 8 поликлиник

Помощь там будут оказывать по единому московскому стандарту

Восемь поликлиник отрылись в столице после реконструкции. Одна из них - в центре города в Сибирском проезде. Здание полностью перестроили, сделали ремонт, а также оснастили новейшим медицинским оборудованием.

В такой комфортной обстановке даже не страшно ходить к врачу. Маленькие пациенты и их родители уже с порога отмечают, как уютно стало в обновленной поликлинике. Во дворе установили детскую площадку.

Свежий ремонт. Полностью обновленный интерьер. Стены в светло-зеленых оттенках, удобные диваны, буфет. Но главное - никаких очередей. Электронный талончик оформляется быстро. Очередь отображается на табло.

"Сейчас, конечно, то, что здесь открыли - это просто сказка. Мы здесь в первый раз. Пришли за направлением. Удивительно просто. Красивая, удобная. Мне кажется, детям здесь будет нравиться. Все локации - просто игровые", - говорит Татьяна Тарасова.

Игровые зоны специально предусмотрены для детей. Для малышей - пеленальные столики. Но самое главное, у врачей появилось современное оборудование: новейший рентгеновский комплекс и 4 аппарата УЗИ, лор - комбайн. Все исследования детям проводятся здесь и не нужно ехать на другой конец Москвы.

"Вы знаете, настолько соответствие получилось современным требованиям нашего - на сегодняшний день - учреждения. И доступность здесь учтена, и технологичность и, конечно, комфорт - комфортабельность и для пациентов, и для врачей", - отметила детский эндокринолог Ирина Матяж.

Все это - новый стандарт московских поликлиник. Уже известный жителям столицы. Один из принципов которого - и новая планировка. Теперь они все строятся в соответствии с план схемой. Удобной и понятной. Как для врачей, так и для пациентов.

"Допустим, лаборатория у нас располагалась на втором этаже, педиатрические кабинеты были на разных этажах, что тоже затрудняло поход в поликлинику наших маленьких пациентов и их родителей. Сейчас у нас прием биоматериала и все заборы крови собраны на первом этаже, также на первом этаже принимает дежурный врач", - рассказал главный врач ГБУЗ Детская городская поликлиника № 104 Евгений Аристархов.

Во вторник после реконструкции в Москве открыли сразу 8 обновленных поликлиник. По всему городу. В районах Ивановское, Царицыно, Бибирево, Южное Бутово и еще три - в Юго-Восточном округе. Все это - большая городская программа.

"В 2018-2019 годах, когда мы только задумывали массовую реконструкцию поликлиник, было много сомнений. По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях. Каждая новая поликлиника - не только стильный интерьер. Это десятки единиц нового оборудования, коллективы медперсонала. И, в конечном счете, более доступная и качественная медицинская помощь", - отметил Собянин.

Ее уже оценили и взрослые пациенты. Это обновленный филиал городской поликлиники № 23. Здесь появилось оборудование, которого ждали ни один год.

"Флюорографическое оборудование, рентген-оборудование, ультразвуковая диагностика экспертного класса и, самое главное, чего у нас не было, у нас появился маммограф", - сказала заведующая 4-м филиалом ГП №23 Марина Пономаренко.

Программа реконструкции московских поликлиник продолжится до 2023 года. До конца этого года откроются еще 40 новых зданий в разных районах Москвы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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