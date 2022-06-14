Школьные выпускные в Москве пройдут 25 июня

Об этом сообщил Сергей Собянин
Школьные выпускные в столице пройдут 25 июня. Самый масштабный организуют в Парке Горького. Об этом во вторник сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Программа ожидается насыщенная: интерактивные площадки, три сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде.
Кульминация праздника – салют. Мэр отметил, что выпускной - одно из знаковых событий в жизни и пожелал ребятам ярких и приятных воспоминаний об этом дне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"