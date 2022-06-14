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В День донора крови в НИИ Склифосовского пришли сотрудники корпораций

15:01
  • вторник
  • 14 июня 2022

Многие из них сдают кровь регулярно

Сегодня Всемирный день донора крови, и в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского традиционно принимают сотрудников корпораций.

Это особый вид благотворительности, когда свою помощь предлагают целые коллективы. С институтом уже давно сотрудничают множество фирм - от крупных производств до малого бизнеса. Их работники стараются сдавать кровь каждые два - три месяца. Вместе с другими донорами они практически полностью обеспечивают потребность НИИ в нужных компонентах.

"У нас всегда есть неиссякаемый запас за счет нашего криобанка. Корпоративный донор – это, плюс ко всему, и очень управляемый контингент - они всегда отзываются на нашу потребность и приходят именно те доноры, которые нам больше всего необходимы. Сегодня у нас пришло чуть больше 100 человек, из них 50 - наши регулярные доноры", - рассказал заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Александр Костин.

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