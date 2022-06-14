В Сергиевом Посаде мужчина избил подростка в магазине

Ведется разбирательство

В подмосковном Сергиевом Посаде пьяный мужчина практически на за что избил подростка. Момент драки попал на камеры видеонаблюдения.

17-летний юноша пришел к матери, которая работала кассиром в магазине. Неожиданно в торговом зале один из посетителей начал бить бутылки, кричать и огрызаться.

Подросток сделал ему замечание и попросил оплатить испорченный товар. В ответ пьяный дебошир налетел на юношу и начал яростно его избивать. По словам матери, сына пришлось госпитализировать. Женщина уже написала заявление в полицию.

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