Таможенники в Москве обнаружили чучела краснокнижных птиц

Выясняется конечный адресат посылок

Странные очертания. Злоумышленники попытались вывезти из Москвы 12 чучел редких животных и птиц. Посылки хотели нелегально отправить международной почтой, но помешал рентген-аппарат. Что больше всего впечатлило работников таможни?

Чего только не повидали на своей службе сотрудники почтовой таможни. Но такие посылки удивили даже их. Рентгеноскопическое оборудование показало в коробках явные очертания странных мёртвых птиц. Оказалось, не просто пернатые. А еще и редкие.

"Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 12 чучел краснокнижных птиц и тюленьих голов в международных почтовых отправлениях. Всего 8 посылок с запрещенными к вывозу товарами, адресованных в США и Францию. Большая часть пересылаемых птиц относится к объектам СИТЕС, а каравайка и тюлени включены в Красную книгу Российской Федерации. Вывоз с территории России подобных изделий допускается только при наличии разрешения Росприроднадзора", - сообщила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребёнкина.

Белоголовые сипы, большие подорлики, орланы-белохвосты, фидлин и бородатые неясыти. А еще - тюленьи головы, да с такими умоляющими взглядами, что даже мужественные таможенники не сдерживают эмоций.

Кто отправил этот запрещенный груз, пока неизвестно. Таксидермист - профессия редчайшая. Хороших специалистов можно по пальцам пересчитать. Работа у них не просто кропотливая, а требующая знаний во многих областях. Но одно дело - музейный экспонат, служащий науке и просвещению. К ним все давно привыкли. И совсем другое - нелегальный рынок. Да, существует и такой, поскольку каждое чучело дорогого стоит - в прямом смысле слова.

В испанской Валенсии полицейские недавно конфисковали у контрабандистов крупнейшую партию таксидермических животных - более тысячи чучел носорогов, слонов, крокодилов на общую сумму в 29 миллионов евро. На этом фоне случай на Центральной почтовой таможне в Москве выглядит не так чудовищно. Но не менее цинично.

Остается ждать, когда станет известен конечный адресат страшных посылок.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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