В Москве началась реставрация дома-музея скульптора Анны Голубкиной

На время реконструкции коллекцию дома Голубкиной перевезли в Третьяковскую галерею

В Москве вернут исторический облик музею скульптора Анны Голубкиной. Без этого имени представить Серебряный век невозможно. Свободная - даже дерзкая - творческая манера художницы была вполне в духе модерна и равнодушным не оставляла никого. Увидеть, где создавались шедевры, будет можно, когда реставраторы закончат восстановление интерьеров в особняке в Большом Лёвшинском переулке. Работы только начались, но открытий уже немало.

Под старым советским паркетом и слоем битума дощатый накат производства середины 18 столетия сохранился, как новый. Эта находка реставраторов - одно из многих знаменательных открытий, случившихся с начала изыскательских работ в столичном доме-музее Анны Голубкиной в Большом Лёвшинском переулке.

"Весь этот мусор будет вычищаться, накат существующий старый - маркироваться, разбираться. Укрепятся балки, после этого мы вернем всё назад, восстановим первоначальные конструкции и постараемся сохранить старый пол", - рассказал архитектор Сергей Гиршевич.

В числе других реставрационных открытий - оригинальный цветной линолеум и обои времен постройки дома, детали первозданной планировки и интерьеров особняка. Сюда в 1910 году, будучи уже известной, заехала Анна Голубкина - первая в России женщина-скульптор, завоевавшая признание не только на Родине, но и в Европе.

Музей имени Анны Голубкиной, в стенах которого вместе с работами скульптора сохранилась и сама атмосфера художественного ателье Серебряного века, на месте двух её мастерских на втором этаже особняка открылся в 1932 году. Но волею истории просуществовал недолго и был ликвидирован.

"А в 72 заново основан. Потому что у музея тоже очень тяжелая история. Его открывали-закрывали, вновь открывали. Но он никогда не располагался во всём особняке. Будущий музей - это более 1000 квадратных метров. Это сердце музея - мастерская Анны Семёновны Голубкиной. А в остальных пространствах мы развернём постоянную экспозицию, здесь будут выставочные залы, здесь будет кафе, будет ресурсный центр", - пояснила заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар.

На время реконструкции коллекцию дома Голубкиной на хранение перевезли в Третьяковскую галерею, в состав которой музей по сей день входит с конца 80-х. Под контролем специалистов Третьяковки и был разработан проект реставрации обновленного музея, который вернёт особняку облик того времени, в котором жила и творила художница.

А в саду дома-музея сохранилась Столетняя мемориальная липа, которую упоминала в своих письмах и которой любовалась Анна Семёновна Голубкина. В ходе реставрации сад приведут в порядок и сделают частью экспозиции. Здесь будут выставлять скульптуры современных художников. И проводить различные мастер-классы для посетителей музея.

Закончить реставрацию планируют к 2024 году. Тогда же здесь планируют отметить юбилей - 160 лет со дня рождения Анны Голубкиной.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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