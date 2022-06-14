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Зеленский дал задание дипломатам добывать гаубицы

12:30
  • вторник
  • 14 июня 2022

Это касается украинских посольств во всех странах

Главной задачей для посольств Украины во всех странах стала добыча оружия. О приказе, поступившем от украинского президента Владимира Зеленского, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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"Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент - это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника", - сказал Мирошниченко в телеэфире.

Как сообщили ранее в Минобороны России, украинские националисты при отступлении бросают поставленные Западом вооружения. В частности, союзникам достаются противотанковые ракетные комплексы NLAW и "Джавелин". При этом Зеленский не прекращает требовать от Запада новые вооружения.  Мирошниченко, к примеру, сообщил, что Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов - это 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники, передает РИА Новости.

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