Правительство направит 63 млрд рублей на школьное питание

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство направит свыше 63 миллиардов рублей на обеспечение горячим питанием учащихся младших классов. Об этом заявил во вторник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, финансирование направят школам, которые создали необходимые условия. Так, с 1 сентября следующего года бесплатное горячее питание должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас им обеспечены уже более 99% всех учебных заведений в стране.

Также правительство принимает необходимые меры, чтобы в регионах было достаточное количество мест в детских садах. Премьер-министр отметил, что одним из основных направлений в текущих условиях является поддержка рынка труда. Принято решение расширить программу субсидирования найма. Помощь получат те, кто лишился работы или оказался под риском увольнения, а также граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, получившие в России статус беженца.

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