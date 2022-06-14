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Правительство направит 63 млрд рублей на школьное питание

14:49
  • вторник
  • 14 июня 2022

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство направит свыше 63 миллиардов рублей на обеспечение горячим питанием учащихся младших классов. Об этом заявил во вторник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, финансирование направят школам, которые создали необходимые условия. Так, с 1 сентября следующего года бесплатное горячее питание должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас им обеспечены уже более 99% всех учебных заведений в стране.

Также правительство принимает необходимые меры, чтобы в регионах было достаточное количество мест в детских садах. Премьер-министр отметил, что одним из основных направлений в текущих условиях является поддержка рынка труда. Принято решение расширить программу субсидирования найма. Помощь получат те, кто лишился работы или оказался под риском увольнения, а также граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, получившие в России статус беженца.

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