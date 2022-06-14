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Лукашенко решил развивать микроэлектронику совместно с Россией

12:49
  • вторник
  • 14 июня 2022

Интерес к кооперации в этой сфере колоссальный

Белоруссия не скрывает своей заинтересованности в кооперации с Россией в сфере развития микроэлектроники. У страны есть наработки, для их реализации необходимо финансирование, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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"Потому что реализовать все наработки, которые у нас есть, - научные, опытно-конструкторские - можно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере, мы с президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу", - сказал Лукашенко на совещании по развитию микроэлектроники в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости тесной кооперации - как это было ранее, когда речь шла об энергетике, сельхозмашиностроении, производстве автокомпонентов. Сейчас уровень интереса, по словам Лукашенко, колоссальный, заниматься этим вопросом поручено российскому вице-премьеру Юрию Борисову, передает агентство БелТА.

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