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Детсадам в России выделят более 6 млрд рублей

13:00
  • вторник
  • 14 июня 2022

Деньги пойдут на ремонт и строительство детсадов

Правительство направит трем регионам свыше 6 млрд рублей на проведение капремонта в детских садах, а также строительство новых дошкольных учреждений. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава кабмина напомнил, что правительство реализует необходимые меры, чтобы в детских садах в каждом регионе было достаточное количество мест. Важно создавать для детей равные возможности для обучения и развития на всех этапах.

Трем региона – Забайкальскому краю, республикам Бурятия и Ингушетия – выделят дополнительно более 6 млрд рублей, поскольку там "пока еще сложная ситуация с местами в детских садах". Эти средства пойдут на то, чтобы до конца следующего года провести в садиках капитальный ремонт, а также построить новые.

Регионы смогут использовать деньги и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

В мае в российском правительстве объявили, что направят субъектам Российской Федерации свыше 149 млрд рублей в рамках реализации проектов по строительству новых школ в регионах. Субсидии получат 64 региона, в которых будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тысячи дополнительных учебных мест.

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