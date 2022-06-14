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Кабмин выделит еще 7 млрд рублей на сельскую ипотеку

13:20
  • вторник
  • 14 июня 2022

Об этом рассказал Михаил Мишустин

На финансирование программы сельской ипотеки федеральное правительство направит дополнительно 7 млрд рублей. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин дал поручения по запуску промышленной ипотеки

Как уточнил глава кабмина, средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%.

Половину выделяемых средств пустят на новые кредиты, что позволит примерно еще 17 тысячам семей в сельской местности по всей стране улучшать жилищные условия.

Еще половина денег будет направлена на обслуживание в третьем квартале 2022 года более 100 тысяч ранее выданных кредитов, цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками не более чем под 9% годовых. Максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет составлять 12 млн рублей. Для остальных регионов он не должен превышать 6 млн рублей.

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