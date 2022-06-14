Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей

Подать заявку можно до 1 декабря

Сергей Собянин расширил программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Помимо юридических лиц, часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать граждане, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. Кроме того, гранты будут выплачиваться на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей", - говорится в сообщении.

Предельный размер грантов составляет 75 тысяч рублей на один патент при патентовании в России; и до 2 миллионов при патентовании за рубежом, но не более 70% от стоимости услуг по патентованию. Получить компенсацию можно за патенты, оформленные в течение последних 12 месяцев.

Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера i.moscow до 1 декабря 2022 года.

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