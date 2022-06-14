Израиль пригрозил Асаду ударом по его резиденции

Тель-Авиву не нравится растущее влияние Ирана в Сирии

Президенту Сирии Башару Асаду направлено послание угрожающего содержания. Израиль предупредил сирийского лидера, что атакует с воздуха одну из его резиденций в случае дальнейшего роста иранского влияния в арабской республике, сообщила саудовская газета "Элаф" со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

Израильские ВВС на днях атаковали аэропорт Дамаска. Взлетно-посадочные полосы воздушной гавани сирийской столицы повреждены, нарушено навигационное освещение, значительный ущерб причинен зданию второго терминала.

Теперь же, как сообщает источник в Тель-Авиве, израильская сторона в своем послании предостерегла Асада "от продолжения деятельности Ирана в стране и поставок Тегераном в Сирию различного вида вооружений". В противном случае целью следующего рейда израильских военных самолетов может стать один из дворцов Асада на территории Сирии, передает ТАСС.

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