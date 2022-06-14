В Кремле не заметили оттока миллиардеров из России

На смену закрывшимся возможностям "приходят новые возможности", заявил Песков

Российские власти не замечали тенденции отъезда состоятельных граждан из страны. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) сообщили, что Россию до конца 2022 года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

Однако Песков отметил, что в Кремле не знают, что это за компания и на основе каких данных она пришла к подобным выводам.

Представитель Кремля подчеркнул, что на смену закрывшимся возможностям "приходят новые возможности". Эта тема, в числе прочих, будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

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