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В Кремле не заметили оттока миллиардеров из России

13:39
  • вторник
  • 14 июня 2022

На смену закрывшимся возможностям "приходят новые возможности", заявил Песков

Российские власти не замечали тенденции отъезда состоятельных граждан из страны. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) сообщили, что Россию до конца 2022 года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

Однако Песков отметил, что в Кремле не знают, что это за компания и на основе каких данных она пришла к подобным выводам.

Представитель Кремля подчеркнул, что на смену закрывшимся возможностям "приходят новые возможности". Эта тема, в числе прочих, будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

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