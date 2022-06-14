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Песков назвал варварством усиление обстрелов Донбасса Украиной

13:37
  • вторник
  • 14 июня 2022

Украинская армия обстреливает спальные районы Донецка

Усиление обстрелов гражданских объектов в Донецкой и Луганской народных республиках со стороны Украины является варварством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские! Мы за последние дни были свидетелями интенсификации этих обстрелов", - сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил задачи спецоперации, которые обозначал президент.

"Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке", - сказал Песков (цитата по ТАСС)

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики.

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