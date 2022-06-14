Песков прокомментировал призывы к регулированию деятельности блогеров

С такой инициативой выступил секретарь Совета по правам человека при президенте

Тема законодательного регулирования деятельности интернет-блогеров — это очень трудный вопрос. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал предложение секретаря Совета по правам человека при президенте России Александра Точенова заняться вопросом такого регулирования.

Песков отметил, что в настоящее время в Кремле нет готовой позиции по этому вопросу, сообщает "Интерфакс".

В Минцифры тем временем занимаются обеспечением доступа в интернет на случай отключения России от Всемирной паутины. В ведомстве рассказали, что российские провайдеры перенаправят трафик через Азию, если они будут отключены от точки международного обмена в Европе.

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