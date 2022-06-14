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Власти Украины запретили партию "Держава" и конфисковали ее имущество

13:57
  • вторник
  • 14 июня 2022

Зачистка политического поля продолжается

Власти Украины продолжают зачищать политическое поле. Львовский суд запретил  партию "Держава", в которой состоял замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.             

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"Суд запретил партию "Держава", - говорится в сообщении движения "Честно" в соцсетях.

Как сообщили в суде, имущество партии переходит государству. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Это уже пятая партия, запрещенная украинскими властями.  8 июня Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", а 13 июня вынес решения о запрете партий "Социалисты" и "Справедливость и развитие", передает ТАСС.

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