Зачистка политического поля продолжается

Власти Украины продолжают зачищать политическое поле. Львовский суд запретил партию "Держава", в которой состоял замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Суд запретил партию "Держава", - говорится в сообщении движения "Честно" в соцсетях.

Как сообщили в суде, имущество партии переходит государству. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Это уже пятая партия, запрещенная украинскими властями. 8 июня Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", а 13 июня вынес решения о запрете партий "Социалисты" и "Справедливость и развитие", передает ТАСС.

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