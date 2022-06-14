Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по компенсациям иноагентам

Об этом объявили в Кремле

Как сообщил во вторник в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет выплачивать присужденные решением ЕСПЧ компенсации иноагентам.

"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. В этот день Россия начала процесс выхода из Совета Европы. Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"