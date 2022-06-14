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Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по компенсациям иноагентам

14:06
  • вторник
  • 14 июня 2022

Об этом объявили в Кремле

Как сообщил во вторник в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет выплачивать присужденные решением ЕСПЧ компенсации иноагентам.

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"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. В этот день Россия начала процесс выхода из Совета Европы. Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

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