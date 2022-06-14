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Сербия перестанет ввозить российскую нефть с ноября

14:15
  • вторник
  • 14 июня 2022

Это связано с санкциями ЕС

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его страна с 1 ноября не сможет больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям Евросоюза.

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"Ежедневно появляются десятки новых проблем. Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута", - цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Вучич отметил, что санкции ЕС против российской нефти "вытащили из кармана" Сербии 600 миллионов долларов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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