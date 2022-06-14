Кремль отметил желание западного бизнеса вернуться в Россию

Многие компании готовы сделать это при первой возможности

Многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

Песков также отметил, что в Кремле отдают себе отчет в том, что зарубежный бизнес, заявивший о намерении участвовать в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, испытывает беспрецедентное давление со стороны Запада — им "выкручивают руки, угрожают, шантажируют и так далее".

Однако "весь шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что российские торговые центры получат право досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, если они, приостанавливая работу по политическим соображениям, не спешат освобождать помещения и не платят их владельцам.

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