ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отметил желание западного бизнеса вернуться в Россию

14:19
  • вторник
  • 14 июня 2022

Многие компании готовы сделать это при первой возможности

Многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

Песков также отметил, что в Кремле отдают себе отчет в том, что зарубежный бизнес, заявивший о намерении участвовать в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, испытывает беспрецедентное давление со стороны Запада — им "выкручивают руки, угрожают, шантажируют и так далее".

Однако "весь шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что российские торговые центры получат право досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, если они, приостанавливая работу по политическим соображениям, не спешат освобождать помещения и не платят их владельцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кремль на фоне Москва-Сити
Кремль на фоне Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.