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Володин заявил о невозможности вернуть советскую систему высшего образования

14:44
  • вторник
  • 14 июня 2022

Однако нужно учитывать весь накопленный опыт

В ходе реформы высшего образования в России и отказа от Болонской системы не получится воссоздать советскую систему. Такое мнение во вторник, 14 июня, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Ректор МГУ рассказал об изменениях в системе образования России

По словам политика, "когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать". Володин убежден, что "все это понимают".

При этом спикер Думы не согласился с мнением о том, что неправильно учитывать опыт царской России. По его мнению, "надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано".

Однако "итог сегодняшнего дня тоже надо анализировать", поскольку "проблемы есть, которые никто не отрицает", цитирует Володина "Интерфакс".

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ранее рассказал, какие изменения ожидаются в работе вузов страны к 2023 году. По его словам, произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения.

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