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В Казани загорелось здание Алафузовского театра

14:46
  • вторник
  • 14 июня 2022

Пожару присвоен второй ранг сложности

ЧП в Казани. В центре города горит здание Алафузовского театра. Все находившееся в нем люди покинули строение, на месте работают пожарные.

Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. По словам очевидцев, первой загорелась крыша. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям.

Здание является памятником архитектуры. В тушении пожара принимают участие 150 спасателей, задействовано свыше 40 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

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