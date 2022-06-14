Кудрин рассказал о нарушениях при исполнении бюджета в 2021 году

Председатель Счетной палаты отчитался перед президентом

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил во вторник в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что при исполнении бюджета 2021 года ведомство выявило нарушения на 676,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем глава СП уточнил, что исполнение бюджета в прошлом году оказалось лучшим за пять лет. По словам Кудрина, неисполненный остаток составил 645 миллиардов рублей против 1 триллиона ранее.

Как добавил председатель ведомства, замечания есть к госпрограмме по космической деятельности. Самыми успешными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, передает ТАСС.

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