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Кудрин рассказал о нарушениях при исполнении бюджета в 2021 году

14:19
  • вторник
  • 14 июня 2022

Председатель Счетной палаты отчитался перед президентом

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил во вторник в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что при исполнении бюджета 2021 года ведомство выявило нарушения на 676,5 миллиарда рублей.

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Вместе с тем глава СП уточнил, что исполнение бюджета в прошлом году оказалось лучшим за пять лет. По словам Кудрина, неисполненный остаток составил 645 миллиардов рублей против 1 триллиона ранее.

Как добавил председатель ведомства, замечания есть к госпрограмме по космической деятельности. Самыми успешными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, передает ТАСС.

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