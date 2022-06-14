В Госдуме предложили ввести в школах уроки трезвости и здоровья

В вузах также предлагают новую дисциплину

Российским школьникам необходимо преподавать уроки трезвости и здоровья. С такой инициативой во вторник, 14 июня, выступил депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" Николай Бурляев.

Парламентарий попросил коллег поддержать введение в российских школах уроков трезвости и здоровья, а в вузах — предмета собриологии (учение о трезвости как естественном состоянии человека, данном ему природой при рождении).

Наряду с этим Бурляев выступил за проведение Всероссийского года трезвости в 2023 году. По его словам, необходимо "помочь России вырваться из смертельного алкогольно-наркотического плена", сообщает АГН "Москва".

В рамках борьбы с алкоголизмом в Минздраве заявили о готовности проработать вопрос увеличения минимального возраста продажи алкоголя для снижения потребления спиртного в стране. Кроме того, ведомство допускает установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, наделение регионов и муниципалитетов правом введения ограничений.

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