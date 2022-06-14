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Газ в Европе подорожал на 3% из-за снижения поставок по "Северному потоку"

14:35
  • вторник
  • 14 июня 2022

На газопроводе – проблема с оборудованием Siemens

Газ на торгах в Европе снова подорожал. Рост цены более чем на 3% вызван новостями о снижении прокачки голубого топлива "Газпромом" по "Северному потоку".

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Поставки газа по "Северному потоку" снижены по вине компании Siemens – из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта. Кроме того, как заявляют в российском газовом концерне, выявлены неисправности в двигателях. В связи с этим для прокачки на компрессорной станции "Портовая" можно использовать только три агрегата.

План прокачки по газопроводу "Северный поток" - 167 миллионов кубометров в сутки. Однако в  связи с новыми обстоятельствами "Газпром" может обеспечить прокачку лишь до 100 миллионов кубометров в сутки, передает ТАСС.

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