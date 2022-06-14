ВСУ взорвали последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска

Россия 15 июня откроет гуманитарный коридор в город Сватово ЛНР

Министерство обороны России сообщило во вторник днем, что Украина попросила организовать коридор для эвакуации гражданских с комбината "Азот" в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск. Как уточнили в ведомстве, эвакуация в данном направлении невозможна, так как ВСУ взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска.

По данным российского Минобороны, ВСУ хотят под видом эвакуации мирных жителей вывести из окружения в Северодонецке уцелевшие подразделения - как в Мариуполе.

Стало известно также, что националисты вывели в промзону завода "Азот" из Северодонецка сотни мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Россия 15 июня с 8:00 до 20:00 (время московское) откроет гуманитарный коридор в город Сватово ЛНР для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот".

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