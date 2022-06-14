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Минобороны гарантирует жизнь блокированным на "Азоте" боевикам

14:53
  • вторник
  • 14 июня 2022

Но только при условии сдачи в плен

Блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке украинским боевикам гарантируют жизнь и надлежащее обращение – при условии, что они сдадутся в плен. С таким призывом выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители
На территории завода "Азот" в Северодонецке прячутся 400 националистов

"Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", - заявил Мизинцев.

Генерал отметил, что в знак готовности украинской стороны к началу гуманитарной операции ее представителям следует поднять белые флаги. По словам Мизинцева, это заявление через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук немедленно доводится военнослужащим ВСУ по оперативным каналам, передает РИА Новости.

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