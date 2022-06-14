В Финляндии решили судьбу последнего в стране памятника Ленину

Это бюст работы эстонского скульптора Мати Варика

Как сообщил во вторник информационный портал Yle, последний в Финляндии памятник Ленину, который сейчас находится в городе Котка, переместят в музей Кюменлааксо.

Уточняется, что речь идет о бюсте работы эстонского скульптора Мати Варика. Статую городу подарили власти Таллина в 1979 году.

Ранее защитники памятника Ленину устроили парковую вечеринку для его спасения. Организаторами выступили Демократический просветительский союз и Коммунистическая партия Финляндии.

Ленин 18 (31) декабря 1917 года подписал декрет о признании Россией независимости Финляндии.

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