В Финляндии решили судьбу последнего в стране памятника Ленину

Это бюст работы эстонского скульптора Мати Варика
Как сообщил во вторник информационный портал Yle, последний в Финляндии памятник Ленину, который сейчас находится в городе Котка, переместят в музей Кюменлааксо.
Уточняется, что речь идет о бюсте работы эстонского скульптора Мати Варика. Статую городу подарили власти Таллина в 1979 году.
Ранее защитники памятника Ленину устроили парковую вечеринку для его спасения. Организаторами выступили Демократический просветительский союз и Коммунистическая партия Финляндии.
Ленин 18 (31) декабря 1917 года подписал декрет о признании Россией независимости Финляндии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"