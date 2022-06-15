Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Весам пришло время присмотреться к своей личной жизни; Львы сегодня откроют для себя новые возможности, касающиеся учебы

Овны

Соединение в вашем знаке Марса с Хироном – редкое явление, и день этот будет не похож на другие. Вы сможете переоценить свои привычные качества, посмотреть на себя со стороны.

Тельцы

Сегодня особенный день, когда хорошо наблюдать за людьми и делать выводы. Возможно, вы заметите, что ваши друзья или подписчики в соцсетях ведут себя не так, как обычно.

Близнецы

Планеты дают вам возможность провести переоценку своих достижений в карьере или учебе. Меркурий поможет поставить новые цели и продумать путь к ним.

Раки

Черная Луна в вашем знаке продолжает посылать флешбеки и напоминания о прошлых ошибках. По тому, как пройдет ваш день, можете судить о карме, которую заработали.

Львы

Вы сегодня откроете для себя новые возможности, касающиеся учебы. Это могут быть сервисы или приложения, которые порадуют и серьезно облегчат процесс обучения.

Девы

Неясные предчувствия или беспричинные эмоции – веселье либо грусть – могут вас сегодня озадачить. За этим стоит влияние планет и ничего более, не придавайте этому значения!

Весы

Пришло время присмотреться к своей личной жизни. Сегодня звезды дают уникальную возможность подметить мелочи, которые вы раньше не замечали.

Скорпионы

Количество ваших обязанностей растет, а зарплата остается прежней? Сегодня вы сможете разобраться в причинах неблагосклонности к вам начальства и понять, как изменить ситуацию.

Стрельцы

Ваши дети сегодня могут капризничать, а вы сами – раздражаться по самым безобидным поводам. Это говорит о том, что пора в отпуск: надо сменить обстановку.

Козероги

Если есть проблемы в семье, их можно будет разрешить неожиданным способом. Фантазируйте. Также звезды могут послать вам вдохновение для переустройства в доме.

Водолеи

Планируя этот день, освободите несколько часов для незапланированных дел. Скорее всего, сегодня вам придется разбираться с бумажными вопросами или срочно куда-то ехать.

Рыбы

Вы получите важные уроки или инсайты, касающиеся заработков. Посмотрите вакансии и чужие резюме на сайтах, проанализируйте свои зоны роста и недостатки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"