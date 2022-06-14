В Верховной Раде предложили списать внешний долг Украины

Сумма долга составляет 56,83 млрд долларов

В Верховной Раде зарегистрирована законодательная инициатива об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением о пересмотре и списании внешнего государственного долга.

Данные министерства финансов Украины свидетельствуют, что внешний долг государства составляет 56,83 млрд долларов. При этом в рамках обслуживания долга Киев должен до конца 2022 года выплатить свыше 3,3 млрд долларов.

Авторы законодательной инициативы утверждают, что Украина ежедневно несет финансовые потери в размере до 4 млрд долларов.

С учетом этого предлагается безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами — кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов напомнил, что после распада СССР Россия выплатила внешние долги в том числе Украины, однако делать это второй раз Москва не собирается.

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