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В Дагестане с обрыва упал автомобиль с туристами

15:28
  • вторник
  • 14 июня 2022

В машине находился 11-летний ребенок

В Шамильском районе Дагестана с обрыва упал автомобиль с туристами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

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Уточняется, что произошло это в селе Митлиуриб. 41-летняя жительница Нижнего Новгорода не справилась с управлением за рулем Volkswagen Tiguan. С ней в машине находился 11-летний ребенок.

Авто слетело с дороги в обрыв высотой 100 метров. "В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а ее пассажир, 11-летний житель Севастополя, госпитализирован", - сообщили в МВД.

В настоящее время идет сбор материала для процессуального решения.

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В Дагестане автомобиль с туристами упал в обрыв
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