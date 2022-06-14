В Дагестане с обрыва упал автомобиль с туристами

В машине находился 11-летний ребенок

В Шамильском районе Дагестана с обрыва упал автомобиль с туристами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что произошло это в селе Митлиуриб. 41-летняя жительница Нижнего Новгорода не справилась с управлением за рулем Volkswagen Tiguan. С ней в машине находился 11-летний ребенок.

Авто слетело с дороги в обрыв высотой 100 метров. "В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а ее пассажир, 11-летний житель Севастополя, госпитализирован", - сообщили в МВД.

В настоящее время идет сбор материала для процессуального решения.

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