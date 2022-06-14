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Курс доллара впервые с 25 мая опустился ниже 56 рублей

15:32
  • вторник
  • 14 июня 2022

Евро также вернулся к майским показателям

Курсы американской и европейской валют на торгах Московской биржи вернулись к майским показателям. Доллар впервые с 25 мая стоит менее 56 рублей, евро – меньше 58 рублей.

Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля
Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года

Курс доллара к14:45 мск терял 1,48%, опускаясь до 55,96 рубля. Евро, по данным на 14:58 мск, потерял 3,56%, снизившись до 57,96 рубля.

Однако к 15 часам валютам удалось остановить падение и даже вернуть часть утраченных позиций. Падение доллара составило 1,07% - до 56,19 рубля. Евро к этому часу торгуется на уровне 58,44 рубля, передает ТАСС.

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