Курс доллара впервые с 25 мая опустился ниже 56 рублей

Евро также вернулся к майским показателям

Курсы американской и европейской валют на торгах Московской биржи вернулись к майским показателям. Доллар впервые с 25 мая стоит менее 56 рублей, евро – меньше 58 рублей.

Курс доллара к14:45 мск терял 1,48%, опускаясь до 55,96 рубля. Евро, по данным на 14:58 мск, потерял 3,56%, снизившись до 57,96 рубля.

Однако к 15 часам валютам удалось остановить падение и даже вернуть часть утраченных позиций. Падение доллара составило 1,07% - до 56,19 рубля. Евро к этому часу торгуется на уровне 58,44 рубля, передает ТАСС.

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