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ДНР попросила Россию применить дополнительные "Искандеры" против ВСУ

15:38
  • вторник
  • 14 июня 2022

В республике заявили, что нужно больше ракет наземного и воздушного базирования

Донецкая Народная Республика просит Россию задействовать дополнительные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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По словам Басурина, необходимо "теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника". Также он заявил, что что ДНР нужно больше ракет наземного и воздушного базирования.

Представитель республики отметил, что объем дополнительного вооружения, который потребуется, определит разведка ДНР, сообщает ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками. При этом "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".

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