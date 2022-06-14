На Украине предложили запретить книги российских авторов

Инициатива не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года

В Верховной Раде Украины зарегистрирована законодательная инициатива о запрете на произведения граждан России, а также о введении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и не подконтрольных Киеву территорий.

В случае принятия соответствующего законопроекта будет запрещен выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов — граждан Российской Федерации. Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года.

Кроме того, предлагается ввести запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые "в любой период после 1991 года" были гражданами России. Исключения составляют авторы, которые являются гражданами Украины, или были таковыми на момент смерти, и при этом не имеют или не имели на момент смерти российского гражданства.

В числе целей этой законодательной инициативы ее авторы называют "недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри", сообщает ТАСС.

Ранее посол США в России Джон Салливан отметил невозможность "убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского". Дипломат признался, что его "по-настоящему расстраивает" разрыв культурных связей между Россией и западными государствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"