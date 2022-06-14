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Медведев установил исторический рекорд среди российских теннисистов

15:39
  • вторник
  • 14 июня 2022

Прежнее лучшее достижение принадлежало Евгению Кафельникову

Среди российских теннисистов появился новый рекордсмен по заработанным призовым за карьеру - это нынешняя первая ракетка мира Даниил Медведев.
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На сегодняшний день общее количество заработанных спортсменом призовых составляет 23 893 002 доллара. На втором месте в рейтинге находится Евгений Кафельников (23 883 797 долларов), на третьем - Николай Давыденко (16 186 480).

Среди всех теннисистов мира больше всех призовых за карьеру заработал серб Новак Джокович (156 541 453 доллара).

В воскресенье 26-летний Медведев в финале турнира АТР в Хертогенбосе уступил Тиму ван Рейтховену из Нидерландов.

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Даниил Медведев
Даниил Медведев
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