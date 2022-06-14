Премьер-министр Португалии призвал не давать Украине ложных надежд

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность вступления Украины в ЕС

США будут ежемесячно выделять полтора миллиарда долларов на поддержку работы украинского правительства. О таких планах, рассчитанных на ближайшие 4-5 месяцев, рассказали сегодня в Госдепе. Помимо этого, Вашингтон продолжает наращивать военную помощь Киеву. Не отстают и европейские партнёры. Германия уже подтвердила, что поставит Украине свои гаубицы. Но только после того, как ВСУ обучат с ними обращаться. В Брюсселе продолжают обсуждать возможность вступления Украины в ЕС.

Немецкие СМИ сегодня радостно понесли заявление министра обороны ФРГ о том, что киевскому режиму, который лупит из всех стволов по мирным гражданам, Германия поставит свою артиллерию.

"Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено. Конкретную информацию о датах и о маршруте по соображениям безопасности мы раскрывать не будем", - заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Предположительную дату назвал хамоватый украинский посол в Берлине Андрей Мельник. По его информации, первые немецкие гаубицы прибудут на Украину 22 июня. Впрочем, от такого символизма Берлин все же постарается уйти, что не отменяет факт самих поставок дальнобойных орудий. Активно их завозит и Вашингтон, где по поводу поддержки Украины пока существует консенсус. А вот касательно похода Байдена на второй срок многие уже открыто сомневаются.

"Александр Гамильтон в "Записках Федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чём писал Гамильтон?" - пишет Патрик Дж. Бьюкенен для сайта The American Conservative.

И даже на CNN, который всегда был за демократов, начинают задавать неудобные для Белого дома вопросы.

- Есть ли у президента запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024 года? – спросил журналист.

- Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией, - ответила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

То, как Байден выступает, частенько совершая ляпы и попадая в неловкие ситуации, американская аудитория действительно видит. Как и ценники на заправках и в магазинах, которые продолжают расти. Отговорки про президента России Владимира Путина, который во всем виноват, уже давно не работают. А похвастать успехами на Украине и тем самым отвлечь население Вашингтон не может, несмотря на колоссальные поставки оружия. В Киеве при этом продолжают требовать ещё и ещё, обещая когда-нибудь все-таки пойти в наступление.

"Кто сейчас видит российский флаг на украинской земле, говорите им, что украинская армия обязательно придёт. Мы освободим и наш Крым. Флаг Украины будет над Ялтой и Судаком. Над Джанкоем и Евпаторией", - заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Однако вместо того, чтобы мечтать о возврате безвозвратно утерянного, Зеленскому стоило бы подумать о том, как сохранить то, что ещё пока находится под контролем. И речь даже не о востоке или центре Украины, а о западных областях, где тоже могут оперативно спустить желто-голубые флаги с трезубцем. То, что у Варшавы на эти территории есть свои виды, уже вполне прямо пишут и в чешской прессе.

"В настоящий момент Польша хочет воспользоваться возможностью для восстановления своих исторических позиций на территории Украины. Власти Чехии пытаются стать секундантом Варшавы, которая стремится создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, в границах от Чёрного моря и Днепра до Балтики", - пишет издание Idnes.cz.

Сейчас поляки заняли выжидательную позицию, наблюдая за тем, как развиваются события на востоке Украины. И там Киеву особо похвастать нечем. При этом от переговоров Зеленский категорически отказывается. И Вашингтон в этом его поддерживает. А вот в Европе, особенно в таких странах, как Франция, Германия и Италия, от всей этой истории уже явно устали. И во время визита Макрона, Шольца и Драги в Киев, который состоится в четверг, украинского президента возможно попытаются убедить все-таки возобновить переговоры, описав всю катастрофичность положения его страны, которой, кстати, похоже не светит ни статус кандидата в ЕС, ни уж тем более членство.

"Нам не нужно в данный момент начинать переговоры или процедуру вступления этой страны в ЕС, которая займёт многие годы. Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием", - говорит Антониу Кошта, премьер-министр Португалии.

Окончательное решение Еврокомиссия примет к концу недели.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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