Минобороны показало работу российских военных на Украине

За сутки ВС поразили десятки скоплений живой силы противника и военной техники

Шесть человек пострадали, повреждены порядка 50 домов - это результат сегодняшнего обстрела со стороны Украины села Займище городского округа Клинцы в Брянской области. Новым атакам ВСУ также подверглись гражданские объекты в Донбассе. Там погиб мирный житель. Как сообщают в Минобороны, Киев на фоне больших потерь всё чаще прибегает к карательным акциям - националисты стреляют в спину желающим сдаться в плен. А заблокированных в Северодонецке на комбинате "Азот" боевиков и иностранных наёмников, которые удерживают там мирных граждан в качестве живого щита, Украина хочет вызволить под видом гуманитарной акции.

Военные топографы выезжают на позиции, которые в скором времени займут российские "Искандеры". Работать на открытой местности приходится максимально быстро. Задача - вычислить точные координаты, откуда будут запускать ракеты.

Наступление развивает и военная авиация. Штурмовики Су-25 работают на предельно малых высотах. "Грачи", как их называют, парами заходят на цель. Внизу - замаскированные позиции ВСУ. Точный ракетный удар уничтожает бронетехнику и укрепрайон националистов. Всего же за сутки наши военные поразили десятки скоплений живой силы противника и военной техники, докладывают в Минобороны. При этом нередко украинские служащие становятся жертвами своих же. В оборонном ведомстве рассказали, как заградотряд открыл огонь по военным, которые вышли навстречу нашим солдатам с белым флагом, собираясь сложить оружие.

"Прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На фоне военных провалов украинская армия явно деморализована. Наиболее сложное положение ВСУ в районе Северодонецка. Отступая из жилых кварталов, боевики нацбатальонов вывели из города в промзону химкомбината "Азот" сотни мирных граждан. Сегодня же украинская сторона обратилась с просьбой организовать гуманитарные коридоры для их эвакуации. В российском Минобороны при этом не исключают, что под видом гражданских позицию попытаются покинуть националисты и иностранные наемники. Всего на территории предприятия могут укрываться до двух с половиной тысяч боевиков.

"Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Тем не менее украинская армия - не без помощи иностранных наёмников и западной военной техники - продолжает огрызаться. Утром возобновились удары по Донецку. В этот жилой дом прилетел снаряд 155-мм артиллерийской системы ВСУ. Спасаясь от пожара, люди буквально выпрыгивали из окон. Другой удар пришелся по зданию городской больницы.

"Дети боятся! Ты идёшь на работу, а ребенок тебя просит: "Сиди дома, мамочка, не уходи". Сколько можно? 9-й год", - говорит Наталья, заведующая больницей №19 в Донецке.

При этом работающие в Донбассе иностранные журналисты наотрез отказываются видеть неудобную правду. Репортаж немецкого "Первого канала": "От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения". На деле же почти 300 снарядов по Донецку выпустили ВСУ.

Страдают и жители ЛНР. Накануне отряды ПВО сбили выпущенную по Красному лучу ракету комплекса "Точка-У". Серьезных жертв удалось избежать, однако разлетевшиеся фрагменты повредили жилые дома и линии электропередач. Кроме того, националисты продолжают наносить удары по городу Попасная.

Эхо украинских ударов доносится до российских населенных пунктов. В результате обстрелов пострадали город Клинцы Брянской области и село Займище. Число пострадавших там увеличилось до 6 человек, повреждены 50 домов. Тем не менее россияне продолжают оказывать помощь жителям Донбасса. В Рубежное доставили горячее питание, свежие фрукты и овощи.

Но больше всего здесь ждут возвращения к мирной жизни. На фоне продолжающихся обстрелов люди не перестают восстанавливать города и экономику региона. Только в Луганске с начала года на экспорт отгрузили 26 тонн пшеницы. А еще отстраивают новый многофункциональный медицинский центр. Учреждение должно заработать уже осенью этого года.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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